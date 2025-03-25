19:32  24 березня
Трагічно загинула відома волонтерка і дружина загиблого воїна
19:55  24 березня
Стало відомо, якою буде погода у квітні
12:36  24 березня
У Вінниці на 102-му році життя померла легендарна розвідниця
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 03:17

На Одещині продавали фальсифіковані цигарки: суд виніс вирок

25 березня 2025, 03:17
Читайте также на русском языке
фото: БЕБ
Читайте также
на русском языке

Суд оштрафував жителя Білгорода-Дністровського, який зберігав та продавав фальсифіковані сигарети

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

У 2024 році чоловік, не маючи ліцензій на торгівлю тютюновими виробами, купив велику партію незаконно виготовлених сигарет з метою продажу. Потім він орендував три склади в різних районах Білгород-Дністровського для зберігання цих товарів. Також велику кількість сигарет він сховав у своєму будинку в одному з курортних селищ.

Чоловік продавав товар через месенджери, на місцевому ринку та через інтернет, відправляючи замовлення поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 66 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю майже 7 млн грн.

Наразі суд виніс 41-річному фігуранту вирок – штраф в 85 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, на Київщині викрили підпільний цех з виготовлення сигарет. Правоохоронці вилучили товару на 60 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область контрафакт сигарети суд БЕБ вирок
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
На Прикарпатті ліквідували масштабний канал торгівлі зброєю та боєприпасами
25 березня 2025, 04:20
У Хмельницькому дружина військового народила від іншого чоловіка й викинула малюка на смітник
25 березня 2025, 03:45
Суд стягнув з РФ компенсацію українському військовому, який втратив руку на війні
25 березня 2025, 02:50
Брав по 12 тисяч доларів за переправлення за кордон: у Хмельницькому затримали адвоката
25 березня 2025, 02:20
Українці обирають через Дію журі на Євробачення: кого можна обрати
25 березня 2025, 02:05
На Черкащині через пожежі сухостою постраждали дві людини
25 березня 2025, 01:51
Бригада "Помста" показала, як знищила ЗРК "Стріла", САУ та бронетехніку росіян
25 березня 2025, 01:35
На Сумщині потяг на смерть збив 27-річного чоловіка
25 березня 2025, 01:12
На Житомирщині засудили молодика, який намагався зґвалтувати 12-річну дівчинку
25 березня 2025, 00:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »