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Суд оштрафував жителя Білгорода-Дністровського, який зберігав та продавав фальсифіковані сигарети

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

У 2024 році чоловік, не маючи ліцензій на торгівлю тютюновими виробами, купив велику партію незаконно виготовлених сигарет з метою продажу. Потім він орендував три склади в різних районах Білгород-Дністровського для зберігання цих товарів. Також велику кількість сигарет він сховав у своєму будинку в одному з курортних селищ.

Чоловік продавав товар через месенджери, на місцевому ринку та через інтернет, відправляючи замовлення поштою.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 66 тисячі пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю майже 7 млн грн.

Наразі суд виніс 41-річному фігуранту вирок – штраф в 85 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Нагадаємо, на Київщині викрили підпільний цех з виготовлення сигарет. Правоохоронці вилучили товару на 60 млн грн.