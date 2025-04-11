У Кривому Розі затримали 19-річного наркодилера: зберігав канабіс на 200 тис. грн
У Кривому Розі поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у збуті наркотичних речовин
Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.
За даними слідства, юнак розповсюджував канабіс через так звані "закладки" в різних районах міста. Його затримали 28 березня на одній із вулиць Центрально-Міського району.
Під час поверхневої перевірки у зловмисника вилучили близько 30 сліп-пакетів із канабісом. У мобільному телефоні чоловіка правоохоронці виявили фотознімки з координатами місць уже зроблених закладок.
У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили ще понад 800 сліп-пакетів та згортків з фасованим канабісом й гроші.
За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 200 тисяч гривень.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера. Йому світить до 10 років тюрми.