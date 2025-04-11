У Кривому Розі затримали 19-річного наркодилера: зберігав канабіс на 200 тис. грн

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У Кривому Розі поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у збуті наркотичних речовин

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

За даними слідства, юнак розповсюджував канабіс через так звані "закладки" в різних районах міста. Його затримали 28 березня на одній із вулиць Центрально-Міського району.

Під час поверхневої перевірки у зловмисника вилучили близько 30 сліп-пакетів із канабісом. У мобільному телефоні чоловіка правоохоронці виявили фотознімки з координатами місць уже зроблених закладок.

У ході санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили ще понад 800 сліп-пакетів та згортків з фасованим канабісом й гроші.

За цінами "чорного ринку" вартість вилученого становить майже 200 тисяч гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили 23-річного наркодилера. Йому світить до 10 років тюрми.