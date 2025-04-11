Ділили спадщину: на Рівненщині чоловік побив брата палицею

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У Вараші Рівненської області правоохоронці затримали чоловіка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень братові

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що про бійку у квартирі по сусідству на спецлінію 102 у четвер, 10 квітня, близько 7 ранку повідомила пенсіонерка.

Поліцейські встановили, що до 50-річного варашівця прийшов 42-річний брат. Між родичами виник конфлікт на ґрунті розподілу спадщини, який переріс у бійку. Під час якої молодший дере'яною палицею наніс старшому кілька ударів по голові та тілу, після чого втік. Із переломами тім'яної, потиличної кістки та руки медики потерпілого госпіталізували.

Правоохоронці оперативно розшукали 42-річного варашівця за місцем проживання. Виявилося, що він уже неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі, звідки востаннє звільнився у січні торік.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою терміном 60 діб.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вбити свого рідного брата молотком.