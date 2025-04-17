В Ровно разоблачили мужчину, который торговал сигаретами без акциза

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Правоохранители разоблачили 46-летнего жителя Ровно, который незаконно хранил и продавал табачные изделия

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Установлено, что мужчина получал нелегальный товар через логистические компании, а сбывал его из рук в руки на рынке в областном центре.

15 апреля правоохранители зафиксировали момент продажи 120 пачек сигарет, аналогичная операция проводилась и раньше.

Во время санкционированных обысков оперативники изъяли более 250 сигаретных пачек, черновую бухгалтерию и средства, полученные в результате противоправной деятельности.

Решается вопрос об извещении ему о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и сбыт подакцизных товаров.

Правонарушитель ранее уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил торговли табачными и алкогольными изделиями.

Напомним, в Одесской области суд оштрафовал жителя Белгорода-Днестровского, который хранил и продавал фальсифицированные сигареты.

Ранее в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товар на 60 млн грн.