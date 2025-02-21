фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Рівненської області.

Інцидент трапився ввечері 20 лютого на вулиці Петра Могили.

Як розповіли правоохоронцям свідки події, спричинив масштабну аварію водій автомобіля Volvo. Спочатку він в’їхав у припарковані автівки Renault Laguna та Ford Focus, а потім у ще один Renault Laguna, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Після цього водій врізався ще й у Mercedes-Benz та Renault Trafic. Останній з них через інерцію зіткнувся із легковиком Subaru Outback.

Поки очевидці події викликали поліції, винуватець аварії втік з місця ДТП. При цьому свідки події розповіли, що водій Volvo був п'яним.

Поліцейські задокументували ДТП, пошкоджений автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик. Водія розшукують.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто.

Також у Тернополі бетонозмішувач протаранив п'ять припаркованих авто.