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21 лютого 2025, 23:28

У Рівному п'яний водій протаранив шість авто і втік з місця аварії

21 лютого 2025, 23:28
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фото: поліція
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У Рівному сталася масштабна автомобільна аварія за участю семи транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Рівненської області.

Інцидент трапився ввечері 20 лютого на вулиці Петра Могили.

Як розповіли правоохоронцям свідки події, спричинив масштабну аварію водій автомобіля Volvo. Спочатку він в’їхав у припарковані автівки Renault Laguna та Ford Focus, а потім у ще один Renault Laguna, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Після цього водій врізався ще й у Mercedes-Benz та Renault Trafic. Останній з них через інерцію зіткнувся із легковиком Subaru Outback.

Поки очевидці події викликали поліції, винуватець аварії втік з місця ДТП. При цьому свідки події розповіли, що водій Volvo був п'яним.

Поліцейські задокументували ДТП, пошкоджений автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик. Водія розшукують.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто.

Також у Тернополі бетонозмішувач протаранив п'ять припаркованих авто.

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