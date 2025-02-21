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21 февраля 2025, 23:28

В Ровно пьяный водитель протаранил шесть авто и сбежал с места аварии

21 февраля 2025, 23:28
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фото: полиция
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В Ровно произошла масштабная автомобильная авария с участием семи транспортных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на патрульную полицию Ровенской области.

Инцидент произошел вечером 20 февраля на улице Петра Могилы.

Как рассказали правоохранителям свидетели происшествия, совершил масштабную аварию водитель автомобиля Volvo. Сначала он въехал в припаркованные автомобили Renault Laguna и Ford Focus, а затем в еще один Renault Laguna, остановившийся на красный сигнал светофора. После этого водитель врезался еще и в Mercedes-Benz и Renault Trafic. Последний из них из-за инерции столкнулся с легковушкой Subaru Outback.

Пока очевидцы происшествия вызвали полиции, виновник аварии скрылся с места ДТП. При этом свидетели происшествия рассказали, что водитель Volvo был пьян.

Полицейские задокументировали ДТП, поврежденный автомобиль нарушителя эвакуировали на арестплощадку. Водителя разыскивают.

Напомним, ранее в Киеве пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

Также в Тернополе бетоносмеситель протаранил пять припаркованных автомобилей.

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