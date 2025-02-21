На Полтавщині автівка влетіла у відбійник: постраждали троє людей
ДТП сталася 19 лютого близько 12:00 на трасі поблизу села Бродщина Полтавського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 31-річного водія під час руху зіткнувся з відбійником.
Внаслідок ДТП травми отримав водій та двоє пасажирів легковика. Постраждалих госпіталізували.
Відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, 20 лютого на Київщині легковик в’їхав у зупинку та протаранив маршрутку. Постраждали пасажир авто та двоє пасажирів маршрутки.
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