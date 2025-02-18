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У Тернополі вдень 1 лютого сталася незвичайна ДТП - бетонозмішувач на швидкості в'їхав у припарковані авто. Пошкоджено п'ять транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Тернопільської області.

Аварія сталася поруч з торговим центром "Орнава" на вулиці Торговиця. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На водія патрульні склали протокол про адміністративне порушення.

Бетонозмішувач приїхав з будівництва, яке ведеться поруч з торговим центром. Однак 50-річний водій не впорався з керуванням, вантажівка протаранила огорожу і в’їхала у припарковані на стоянці авто.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто.