У Тернополі бетонозмішувач протаранив п'ять припаркованих авто
У Тернополі вдень 1 лютого сталася незвичайна ДТП - бетонозмішувач на швидкості в'їхав у припарковані авто. Пошкоджено п'ять транспортних засобів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Тернопільської області.
Аварія сталася поруч з торговим центром "Орнава" на вулиці Торговиця. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. На водія патрульні склали протокол про адміністративне порушення.
Бетонозмішувач приїхав з будівництва, яке ведеться поруч з торговим центром. Однак 50-річний водій не впорався з керуванням, вантажівка протаранила огорожу і в’їхала у припарковані на стоянці авто.
Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто.
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