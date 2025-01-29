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29 січня 2025, 10:38

У Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто

29 січня 2025, 10:38
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скріншот із відео
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Сьогодні, 29 січня, у Києві водій в стані алкогольного сп'яніння, врізався у припарковані автомобілі. Пошкоджено щонайменше сім транспортних засобів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент стався на вулиці Соломії Крушельницької на столичних Позняках.

Також оприлюднено відео моменту зіткнення. Видно, що автомобіль на швидкості врізається у припарковані машини.

За даними Telegram-каналу "Київ Оперативний", водія 2002 року народження затримали. У його крові зафіксували 1,16 проміле алкоголю. Також зазначається, що в авто були двоє пасажирів 2005 року - хлопець і дівчина. Обох із серйозними травмами госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше у Дніпровському районі Києва водій влаштував ДТП, внаслідок якого були пошкоджені шість авто. Чоловік намагався втекти, однак його зупинили місцеві жителі та передали правоохоронцям.

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