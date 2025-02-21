На Київщині засудили правоохоронця, який пʼяним скоїв смертельну ДТП

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За ґрати відправили вже колишнього правоохоронця, який напідпитку скоїв смертельну ДТП в Обухівському районі Київської області

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

У червні 2022 року керівник одного з районних управлінь поліції Київської області сів за кермо в стані сп’яніння. Ввечері на трасі Київ-Знам’янка він втратив керування, через що його автомобіль виїхав на зустрічну смугу та врізався в інше авто.

Через аварію загинула 68-річна пасажирка зустрічної автіки, а водій – її 69 річний чоловік, того ж дня помер від травм у лікарні.

У крові правоохоронця тоді виявили 1,23 проміле алкоголю.

Суд назначив йому покарання в 9 років вʼязниці, а також задовольнив цивільні позови на 1,5 млн гривень.

Нагадаємо, на Донеччині судитимуть військовослужбовця, який скоїв смертельну ДТП у Покровському районі. У вересні 2024 року з його вини загинули три людини, зокрема дитина.