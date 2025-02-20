У Києві чоловік намагався проїхати по Дніпру: автомобіль провалився під лід
На столичному мікрорайоні Осокорки чоловік вирішив проїхати на автомобілі по льоду на річці Дніпро. Однак лід не витримав вагу автівки
Відповідне відео оприлюднили місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.
На кадрах видно, як білий автомобіль їде по замерзлій річці, а потім провалюється та повільно тоне.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, у Дніпропетровській області три людини провалились під кригу, один чоловік загинув.
Також 16 лютого в Одеській області троє дітей провалилися під кригу і загинули.
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