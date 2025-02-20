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У Києві чоловік намагався проїхати по Дніпру: автомобіль провалився під лід
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20 лютого 2025, 19:25

У Києві чоловік намагався проїхати по Дніпру: автомобіль провалився під лід

20 лютого 2025, 19:25
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скріншот із відео
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На столичному мікрорайоні Осокорки чоловік вирішив проїхати на автомобілі по льоду на річці Дніпро. Однак лід не витримав вагу автівки

Відповідне відео оприлюднили місцеві Telegram-канали, передає RegioNews.

На кадрах видно, як білий автомобіль їде по замерзлій річці, а потім провалюється та повільно тоне.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, у Дніпропетровській області три людини провалились під кригу, один чоловік загинув.

Також 16 лютого в Одеській області троє дітей провалилися під кригу і загинули.

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