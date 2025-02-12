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12 лютого 2025, 14:00

Біля Рівного позашляховик збив жінку: потерпіла у реанімації без свідомості

12 лютого 2025, 14:00
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фото: Нацполіція
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Серйозна аварія сталася вчора ввечері, 11 лютого, у селі Обарів Рівненського району. Місцеву жительку ушпиталили до лікарні, медики борються за її життя

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 19:00 на трасі "Устилуг-Луцьк-Рівне" позашляховик Hyundai Santa Fe збив пішохідку. Попередньо, потерпіла переходила дорогу у невстановленому місці, де відсутнє дорожнє освітлення.

"Потерпіла, 54-річна жителька Обарова досі перебуває без свідомості у реанімації. За її життя борються лікарі", – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, 42-річний керманич автівки був тверезий. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП в Одесі.

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