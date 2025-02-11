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11 лютого 2025, 16:25

У Львові водій збив жінку, а сам втік з місця ДТП

11 лютого 2025, 16:25
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Фото: Нацполіція
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У Львові в один й той самий день водії збили пішоходів. З травмами були госпіталізовані дві жінки - віком 61 та 37 років.

Про це повідомляє Нацполіція Львівської області, передає RegioNews.

10 лютого, близько 7:00, на вулиці Пластовій у Львові 36-річний водій автомобіля Kia Rio наїхав на 61-річну жінку. Внаслідок аварії потерпіла була госпіталізована. Водій поїхав з місця інциденту. Відомо, що поліцейські вже знайшли винуватця.

Також у той самий день близько 17:20 на вулиці Франка сталась ще одна аварія. Там 63-річний водій Porsche Cayenne збив 37-річну жінку. Внаслідок ДТП вона отримала травми і була госпіталізована.

"За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ДТП на Вінниччині. Там водій Volkswagen наїхав на 36-річного чоловіка, який йшов краєм дороги. На жаль, від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Також повідомлялося, що у Рівному авто Ford Escape збило жінку, яка переходила дорогу. Унаслідок ДТП її госпіталізували з переломом гомілки.

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