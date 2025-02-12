Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП в Одесі

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ДТП сталася у вівторок, 11 лютого, приблизно о 22-й годині на вулиці Івана Фунтового в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 29-річний водій автомобіля "Toyota" не впорався з керуванням і вʼїхав в електроопору. Від отриманих травм загинув 31-річний пасажир. Водія легкового авто госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями. Чоловік перебував у тверезому стані.

Водія підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яке спричинило смерть людини. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

У поліції закликають водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема бути уважними та обережними, не перевищувати дозволену швидкість.

Нагадаємо, у Волинській області чоловіка засудили за смертельну ДТП. Суд призначив винуватцю ДТП покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років.