Под Ровно внедорожник сбил женщину: пострадавшая в реанимации без сознания

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Серьезная авария произошла вчера вечером, 11 февраля, в селе Обаров Ровенского района. Местную жительницу госпитализировали в больницу, медики борются за ее жизнь

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 19:00 на трассе "Устилуг-Луцк-Ровно" внедорожник Hyundai Santa Fe сбил пешеходку. Предварительно потерпевшая переходила дорогу в неустановленном месте, где отсутствует дорожное освещение.

"Потерпевшая, 54-летняя жительница Обарова до сих пор находится без сознания в реанимации. За ее жизнь борются врачи", – говорится в сообщении.

Предварительно, 42-летний водитель автомобиля был трезв. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе.