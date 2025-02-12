09:01  12 февраля
Ракетный удар по Киеву: появилось видео момента попадания в Оболонском районе
10:55  12 февраля
ВСУ показали, как уничтожили в лесах Донецкой области редкий российский корабельный бомбомет
09:45  12 февраля
В результате утреннего удара по Киеву поврежден офис одного из телеканалов
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2025, 14:00

Под Ровно внедорожник сбил женщину: пострадавшая в реанимации без сознания

12 февраля 2025, 14:00
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Серьезная авария произошла вчера вечером, 11 февраля, в селе Обаров Ровенского района. Местную жительницу госпитализировали в больницу, медики борются за ее жизнь

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 19:00 на трассе "Устилуг-Луцк-Ровно" внедорожник Hyundai Santa Fe сбил пешеходку. Предварительно потерпевшая переходила дорогу в неустановленном месте, где отсутствует дорожное освещение.

"Потерпевшая, 54-летняя жительница Обарова до сих пор находится без сознания в реанимации. За ее жизнь борются врачи", – говорится в сообщении.

Предварительно, 42-летний водитель автомобиля был трезв. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе.

госпитализация ДТП следствие авто Ровно авария пешеход травмы
Пьяный водитель взлетел в кювет: на Волыни мужчину осудили за смертельное ДТП
12 февраля 2025, 01:04
В полиции рассказали подробности ДТП под Житомиром с тремя погибшими киевлянами
12 февраля 2025, 00:12
Во Львове водитель сбил женщину, а сам скрылся с места ДТП
11 февраля 2025, 16:25
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Тернополе мужчина напал на женщину и отобрал у нее 80 тысяч гривен
12 февраля 2025, 14:13
В Украине построят 17 новых пунктов пропуска на границах
12 февраля 2025, 14:03
В столице на ходу загорелся троллейбус
12 февраля 2025, 13:40
Флаг Западного мира упал. Украина должна его поднять
12 февраля 2025, 13:31
Забрызгал газовым баллончиком и порезал ножом: в Харькове мужчина напал на сотрудника ТЦК
12 февраля 2025, 13:25
В Тернополе мужчина ограбил магазин, находясь под домашним арестом
12 февраля 2025, 13:24
В Украине ежегодно будет Национальный день молитвы
12 февраля 2025, 13:04
СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу": кто работал на ФСБ
12 февраля 2025, 13:03
Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одессе
12 февраля 2025, 12:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »