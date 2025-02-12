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12 лютого 2025, 01:04

П'яний водій злетів у кювет: на Волині чоловіка засудили за смертельну ДТП

12 лютого 2025, 01:04
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Фото: прокуратура
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Суд виніс вирок водію, який допустив смертельну аварію. Відомо, що внаслідок ДТП загинув 49-річний чоловік

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Сама аварія сталась навесні 2024 року. Тоді п’яний водій Volkswagen Passat на автодорозі поблизу селища Грем'яче Луцького району не впорався з керуванням. Через це він виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де машина зіткнулась із бетонною спорудою. Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали травми. При цьому 49-річний чоловік загинув.

"Суд призначив водію покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині водій Volkswagen збив на смерть пішохода. Відомо, що 36-річний чоловік йшов краєм дороги, коли на нього наїхала автівка. Від отриманих травм він загинув на місці.

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