Фото: прокуратура

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Сама аварія сталась навесні 2024 року. Тоді п’яний водій Volkswagen Passat на автодорозі поблизу селища Грем'яче Луцького району не впорався з керуванням. Через це він виїхав на смугу зустрічного руху та з'їхав у кювет, де машина зіткнулась із бетонною спорудою. Внаслідок ДТП троє пасажирів отримали травми. При цьому 49-річний чоловік загинув.

"Суд призначив водію покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 5 років", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині водій Volkswagen збив на смерть пішохода. Відомо, що 36-річний чоловік йшов краєм дороги, коли на нього наїхала автівка. Від отриманих травм він загинув на місці.