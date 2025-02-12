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ДТП сталася 10 лютого близько 19:40 на трасі в селі Сонячне Житомирського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На трасі сталось лобове зіткнення авто Mitsubishi Outlander з зустрічною вантажівкою Mercedes Benz.

Попередньо, 49-річна водійка позашляховика не впоралась з керуванням та виїхала за межі дороги. Аби уникнути з’їзду в кювет, вона різко повернула ліворуч, виїхавши на зустрічну смугу, де й відбулось зіткнення.

Від отриманих травм водійка та двоє пасажирів Mitsubishi, 17-річна дівчина та 22-річний хлопець, жителі Києва, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували тіла загиблих.