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12 лютого 2025, 00:12

В поліції розповіли подробиці ДТП під Житомиром із трьома загиблими киянами

12 лютого 2025, 00:12
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фото: поліція
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ДТП сталася 10 лютого близько 19:40 на трасі в селі Сонячне Житомирського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На трасі сталось лобове зіткнення авто Mitsubishi Outlander з зустрічною вантажівкою Mercedes Benz.

Попередньо, 49-річна водійка позашляховика не впоралась з керуванням та виїхала за межі дороги. Аби уникнути з’їзду в кювет, вона різко повернула ліворуч, виїхавши на зустрічну смугу, де й відбулось зіткнення.

Від отриманих травм водійка та двоє пасажирів Mitsubishi, 17-річна дівчина та 22-річний хлопець, жителі Києва, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Триває з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували тіла загиблих.

Житомирська область аварія ДТП загиблі вантажівка
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