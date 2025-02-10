У Рівному легковик збив на "зебрі" жінку: потерпілу госпіталізували з переломом ноги

фото: Нацполіція

ДТП сталася сьогодні вранці, 10 лютого, на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному. Місцеву жительку ушпиталили до лікарні

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 08:30 автомобіль Ford Escape наїзд на 34-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованій "зебрі".

"Унаслідок ДТП пішохідку з переломом гомілки медики госпіталізували до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Попередньо, 33-річний керманич автівки був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, у лікарні померло немовля, яке постраждало внаслідок дорожньої аварії у Дубенському районі Рівненської області. ДТП трапилася 7 лютого, хлопчикові було всього два тижні.