У Києві Chrysler вилетів на узбіччя та перекинувся: є постраждалі
ДТП сталася 9 лютого близько 14:45 в Голосіївському районі Києва
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, інформує RegioNews.
На провулку Лісогорському автомобіль Chrysler вилетів на узбіччя та перекинувся на дах. Водія автівки затиснуло між сидінням та панеллю приладів. Пасажир зміг самостійно залишити авто, а водія деблокували рятувальники. Обох постраждалих передали медикам "швидкої".
Правоохоронці встановлюють причину аварії.
Нагадаємо, 7 лютого на Рівненщині авто злетіло в кювет. Постраждала родина, зокрема немовля, якому лише два тижні.
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