В Одесі водійка на смерть збила чоловіка на пішохідному переході
Удень 9 лютого на бульварі Гетьмана Сагайдачного в Одесі сталася смертельна ДТП
Про це повідомили у пресслужбі поліції в Одеській області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, 33-річна водійка автомобіля Audi наїхала на чоловіка, який перетинав дорогу нерегульованим пішохідним переходом.
Від важких травм потерпілий помер. Його особу встановлюють.
Правоохоронці повідомили, що перевірять водійку на стан сп'яніння, а правову кваліфікацію цій ДТП нададуть після того, як з'ясують усі обставини події.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині судитимуть чоловіка, який автівкою наїхав на 17-річну дівчину і залишив її без допомоги.
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