В Ровно легковушка сбила на "зебре" женщину: пострадавшую госпитализировали с переломом ноги

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ДТП произошло сегодня утром, 10 февраля, на улице Кулика и Гудачека в Ровно. Местную жительницу госпитализировали в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 08:30 автомобиль Ford Escape наезд на 34-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой "зебре".

"В результате ДТП пешеходку с переломом голени медики госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Предварительно, 33-летний водитель автомобиля был трезв. Следователи открыли уголовное производство. В настоящее время идет расследование.

Напомним, в больнице скончался младенец, пострадавший в результате дорожной аварии в Дубенском районе Ровенской области. ДТП произошло 7 февраля, мальчику было всего две недели.