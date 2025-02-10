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10 лютого 2025, 08:03

Немовля, яке постраждало у ДТП на Рівненщині, померло у лікарні: хлопчикові було всього два тижні

10 лютого 2025, 08:03
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фото: поліція
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У лікарні померло немовля, яке постраждало внаслідок дорожньої аварії у Дубенському районі Рівненської області. ДТП трапилася 7 лютого

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Медики боролися за життя хлопчика, якому було всього два тижні, майже добу. Та попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати життя малюка не вдалося. Він помер 8 лютого ввечері.

У поліції додали, що наразі вирішується питання про перекваліфікацію кримінального провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, ДТП, внаслідок якої постраждала ціла родина, сталася під вечір 7 лютого між селами Рачин та Мирогоща. Автомобіль Opel Vectra влетів у кювет під час обгону іншої автівки. Внаслідок аварії травмувався водій легковика, а також його пасажири: 38-річна дружина, 16-річна донька та 14-річний син. Також постраждало немовля, якому на момент аварії було всього 13 днів.

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