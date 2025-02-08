Фото: Нацполіція

Сталась ДТП між селами Рачин та Мирогоща. Там зіткнулись два авто, внаслідок чого травмувалась родина. Серед постраждалих - немовля

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

ДТП сталося 7 лютого близько 16:40. Водій Opel Vectra здійснював обгін легковика Skoda Fabia. 32-річний чоловік не впорався з керуванням та злетів у лісопосадку з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік.

Внаслідок аварії травму дістав водій легковика. Також постраждали його пасажири: 38-річна дружина, 16-річна донька та 14-річний син. Їм надали медичну допомогу та відпустили.

Проте серед постраждалих також немовля. На момент аварії йому було лише 13 днів. Хлопчик зазнав тяжких травм і знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, раніше у Луцьку сталась ДТП. Там 62-річна водійка збила 10-річного хлопчика, який переходив дорогу. Це сталося, коли школяр переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.