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Правоохоронці розшукали водія Porsche Cayenne, який їздив пішохідною площею перед Оперним театром у центрі Львова

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.

Інцидент трапився у суботу, 8 лютого. Увечері того дня поліцейські отримали орієнтування, що автомобіль-порушник рухається вулицею Замарстинівською.

"На сусідній вулиці його зустрів екіпаж і дав вказівку про зупинку. Водій її проігнорував і спробував втекти. Екіпажі наздогнали і заблокували порушника", - йдеться у повідомленні.

Порушником виявився 18-річний юнак, він був у нетверезому стані.

На хлопця винесли постанови за порушення ПДР, протоколи за ігнорування вимог про зупинку та керування транспортним засобом в стані спʼяніння.

Нагадаємо, раніше у Львові тролейбус на смерть переїхав жінку.