Поліція розшукала водія Porsche Cayenne, який катався на площі перед Львівською оперою
Правоохоронці розшукали водія Porsche Cayenne, який їздив пішохідною площею перед Оперним театром у центрі Львова
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на патрульну поліцію Львівської області.
Інцидент трапився у суботу, 8 лютого. Увечері того дня поліцейські отримали орієнтування, що автомобіль-порушник рухається вулицею Замарстинівською.
"На сусідній вулиці його зустрів екіпаж і дав вказівку про зупинку. Водій її проігнорував і спробував втекти. Екіпажі наздогнали і заблокували порушника", - йдеться у повідомленні.
Порушником виявився 18-річний юнак, він був у нетверезому стані.
На хлопця винесли постанови за порушення ПДР, протоколи за ігнорування вимог про зупинку та керування транспортним засобом в стані спʼяніння.
Нагадаємо, раніше у Львові тролейбус на смерть переїхав жінку.