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16 грудня 2024, 01:15

На Рівненщині хлопець стріляв з автомата у натовп: госпіталізували 4 людей

16 грудня 2024, 01:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 15 грудня в селі Великі Селища Рівненського району між двома компаніями спалахнув конфлікт, який переріс у стрілянину з постраждалими. Стрільця, який втік із місця події, оперативно розшукали

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, інцидент стався, близько 01:00. Відомо, що молодик, який перебував в одній із компаній, кілька разів вистрілив з автомата по іншим юнакам. Внаслідок стрілянини четверо хлопців отримали поранення.

"Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має", – йдеться в повідомленні.

Після вчинення злочину стрілець втік із місця події, однак його оперативно розшукали за кілька годин. Наразі вирішується питання щодо затримання зловмисника.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб. Усі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, на Хмельниччині до 12 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який із табельної зброї застрелив свого командира.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловік вбив чотирьох людей, а потім застрелився та випав із вікна багатоповерхівки.

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