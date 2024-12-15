Через російські атаки на Сумщину постраждали двоє мирних жителів
За минулу добу, 14 грудня, російські війська обстріляли 23 населених пункти Сумської області. Внаслідок атак постраждали цивільні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.
Загалом правоохоронці зафіксували 236 російських ударів з різних видів озброєння.
"Унаслідок ворожих влучань тілесні ушкодження отримали двоє мирних жителів. Пошкоджено 2 приватні будинки, 3 автомобілів, адміністративну та офісну будівлю, ліцей та супермаркет", – йдеться у повідомленні.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, вранці 15 грудня російська армія атакувала Миколаїв БпЛА типу "Shahed". Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали двоє працівників.