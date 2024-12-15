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15 грудня 2024, 13:50

Через російські атаки на Сумщину постраждали двоє мирних жителів

15 грудня 2024, 13:50
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фото: Нацполіція
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За минулу добу, 14 грудня, російські війська обстріляли 23 населених пункти Сумської області. Внаслідок атак постраждали цивільні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Сумській області.

Загалом правоохоронці зафіксували 236 російських ударів з різних видів озброєння.

"Унаслідок ворожих влучань тілесні ушкодження отримали двоє мирних жителів. Пошкоджено 2 приватні будинки, 3 автомобілів, адміністративну та офісну будівлю, ліцей та супермаркет", – йдеться у повідомленні.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, вранці 15 грудня російська армія атакувала Миколаїв БпЛА типу "Shahed". Внаслідок удару пошкоджений об'єкт інфраструктури, постраждали двоє працівників.

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