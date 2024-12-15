Росіяни вдарили по Запорізькій області з авіації та РСЗВ: поранені цивільні
Протягом минулої доби, 14 грудня, російські окупаційні війська завдали 429 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали мирні жителі, пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше 16 житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
"26-річна жінка та 62-річний чоловік поранені внаслідок російських атак по Запорізькому та Василівському районах", – йдеться у повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:
- 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Темирівці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Роботиному та Новодарівці.
- 294 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Юрківку, Юльївку, Мар'ївку, Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
- чотири обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Новодарівку.
- 119 артударів завдали окупанти по території Лобкового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки, Ольгівського.
Нагадаємо, у суботу, 14 грудня, російські військові атакували дроном село Біленьке в Запорізькому районі. Двоє людей отримали поранення.
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