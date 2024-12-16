иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 15 декабря в селе Большие Поселки Ровенского района между двумя компаниями разразился конфликт, который перерос в стрельбу с пострадавшими. Сбежавшего с места происшествия стрельца оперативно разыскали

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По предварительной информации, инцидент произошел около 01:00. Известно, что находившийся в одной из компаний парень несколько раз выстрелил из автомата по другим юношам. В результате стрельбы четверо ребят получили ранения.

"Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

После совершения преступления стрелок скрылся с места происшествия, однако его оперативно разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании злоумышленника.

Следователи открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство нескольких человек. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в Хмельницкой области к 12 годам тюрьмы приговорили военнослужащего, который из табельного оружия застрелил своего командира.

Ранее сообщалось, что в Запорожье мужчина убил четырех человек, а затем застрелился и выпал из окна многоэтажки.