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Стрілянина із загиблими сталася в понеділок, 11 листопада, в одній із квартир Комунарського району Запоріжжя. Вбивця скоїв самогубство

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 03:00 один із присутніх в квартирі чоловіків влаштував стрілянину з вогнепальної зброї. Відомо, що на місці загинули двоє жінок і двоє чоловіків.

"Після цього стрілок, попередньо скоїв самогубство, поціливши зі зброї собі в голову, та випав з вікна 7-го поверху", ― йдеться у повідомленні.

На місці трагедії працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та профільні служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині поліцейський застрелив хлопця, який напав на нього з сокирою.