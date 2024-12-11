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Масове вбивство на заводі "Південмаш" у Дніпрі: суд розглянув апеляцію на вирок Рябчуку
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11 грудня 2024, 11:22

Масове вбивство на заводі "Південмаш" у Дніпрі: суд розглянув апеляцію на вирок Рябчуку

11 грудня 2024, 11:22
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фото: ДБР
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Дніпровський апеляційний суд залишив у законній силі вирок - довічне позбавлення волі щодо військовослужбовця Нацгвардії Артемія Рябчука, який на початку 2022 року на заводі Південмаш розстріляв п'ятьох людей

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, передає RegioNews.

Як відомо, Красногвардійський районний суд Дніпра засудив до довічного позбавлення волі строковика, який у січні 2022 року вчинив стрілянину на Південному машинобудівному заводі. У результаті - п'ять осіб загинули, серед них одна цивільна, ще п'ять - отримали поранення.

У ході розслідування було встановлено, що під час строкової служби засуджений мав конфлікт з іншими військовослужбовцями. Кілька разів він був свідком сварок, про які доповідав керівництву. Після чергової словесної суперечки він вирішив вбити тих, хто не поділяв його думок та поглядів. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї, він взяв автомат та набої й почав розстрілювати людей.

Після розправи обвинувачений намагався втекти, взявши з собою зброю. За кілька годин його затримали у місті Підгороднє Дніпровського району.

Нагадаємо, у квітні цього року суд виніс вирок нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який у січні 2022 року розстріляв своїх співслужбовців на заводі "Південмаш" у Дніпрі. Тоді загинуло п'ятеро людей, ще п'ятеро - отримали поранення.

стрілянина Нацгвардія убивство Южмаш Дніпро вирок
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