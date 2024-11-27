Суд на Хмельниччині виніс вирок військовому, який застрелив свого командира

фото з відкритих джерел

На Хмельниччині до 12 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який із табельної зброї застрелив свого керівника

Відповідний вирок ухвалив Ярмолинецький районний суд Хмельницької області, передає RegioNews.

За даними слідства, зранку 6 лютого 2024 року 36-річний молодший сержант прикордонного загону отримав в кімнаті зберігання зброї автомат АК-74 з чотирма магазинами та заступив у добовий наряд.

Близько 14:00 він побачив у приміщенні штабу свого безпосереднього керівника, з яким був у неприязних відносинах, і пішов за ним до офіцерської їдальні.

"Перед входом вистрелив у нього з автомата. Від вогнепального наскрізного поранення тулуба офіцер загинув", - йдеться у повідомленні суду.

На суді обвинувачений розповів, що увечері 31 січня начальник побив його і ще одного військовослужбовця. Він написав відповідну заяву в прокуратуру. Та спершу він намагався владнати ситуацію з керівництвом військової частини. Після розмови командир пообіцяв налагодити стосунки.

5 лютого, як розповів молодший сержант, він зустрів свого керівника, коли виходив зі штабу. Чоловік зазначив, що та зустріч його налякала, а на ранок його "почали переслідувати нав’язливі думки", що треба вистрелити у командира.

Суд критично оцінив його показання щодо неадекватного стану й нав’язливих думок.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Закарпатті колишній військовий влаштував стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують.