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27 листопада 2024, 10:48

Суд на Хмельниччині виніс вирок військовому, який застрелив свого командира

27 листопада 2024, 10:48
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фото з відкритих джерел
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На Хмельниччині до 12 років ув’язнення засудили військовослужбовця, який із табельної зброї застрелив свого керівника

Відповідний вирок ухвалив Ярмолинецький районний суд Хмельницької області, передає RegioNews.

За даними слідства, зранку 6 лютого 2024 року 36-річний молодший сержант прикордонного загону отримав в кімнаті зберігання зброї автомат АК-74 з чотирма магазинами та заступив у добовий наряд.

Близько 14:00 він побачив у приміщенні штабу свого безпосереднього керівника, з яким був у неприязних відносинах, і пішов за ним до офіцерської їдальні.

"Перед входом вистрелив у нього з автомата. Від вогнепального наскрізного поранення тулуба офіцер загинув", - йдеться у повідомленні суду.

На суді обвинувачений розповів, що увечері 31 січня начальник побив його і ще одного військовослужбовця. Він написав відповідну заяву в прокуратуру. Та спершу він намагався владнати ситуацію з керівництвом військової частини. Після розмови командир пообіцяв налагодити стосунки.

5 лютого, як розповів молодший сержант, він зустрів свого керівника, коли виходив зі штабу. Чоловік зазначив, що та зустріч його налякала, а на ранок його "почали переслідувати нав’язливі думки", що треба вистрелити у командира.

Суд критично оцінив його показання щодо неадекватного стану й нав’язливих думок.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному суді.

Нагадаємо, на Закарпатті колишній військовий влаштував стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують.

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