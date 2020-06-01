На Рівненщині податківці обкладали даниною власників алкогольних магазинів

Щомісяця кожний власник магазину мав сплатити 150 доларів за безперешкодну роботу

Щомісяця кожний власник магазину мав сплатити 150 доларів за безперешкодну роботу

СБУ викрила посадовців Головного Управління Державної податкової служби у Рівненській області на систематичному отриманні хабарів від власників точок продажу алкогольних напоїв.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Протиправну схему створили співробітники Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів.

Податківці вимагали від місцевих приватних підприємців, які займаються продажом алкоголю, плату за нестворення штучних перешкод у веденні бізнесу. Вартість такого "абонемента" щомісяця становила $150 з кожної торговельної точки. Гроші збирали раз на 4 місяці. За цей період кожен із 16 районів області сплачував у середньому понад півмільйона гривень.

У місті Дубровиця правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора податкової під час отримання $600 хабара у гривневому еквіваленті. В автомобілі посадовця виявлено ще майже $2 тисячі у різних валютах.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням) Кримінального кодексу, затриманому повідомлено про підозру.

Триває досудове слідство. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших посадовців Управління, задіяних у корупційній схемі.

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