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30 травня 2020, 17:24 13

На Полтавщині затримали держвиконавця: втретє погорів на хабарі

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30 травня 2020, 17:24 13
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Цього разу його "взяли" на хабарі у 5 тисяч гривень
Фото: СБУ
Цього разу його "взяли" на хабарі у 5 тисяч гривень

Співробітники СБУ в Полтавській області провели затримання та обшуки у відділі виконавчої служби Горішніх Плавнів. Там на хабарі був затриманий державний виконавець Дмитро Філософ.

Як інформує RegioNews, про це повідомив депутат Горішньоплавнівської міської ради Олександр Плескач.

У 2018 році правоохоронці на хабарі в 20 тисяч гривень затримали державного виконавця. Будучи під слідством, держслужбовець залишився працювати на своїй посаді і знову "погорів" на хабарі — 10 тисяч гривень.

Останній раз, його "взяли" на хабарі у 5 тисяч гривень. Відомо, що держвиконавець діяв через посередника.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, державному виконавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ виявила на Вінниччині розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері.


хабар СБУ затримання Полтавщина держслужбовці
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