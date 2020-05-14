На Рівненщині поліцейський "кришував" добування бурштину

Під час обшуків у "рішали" вилучили бурштину на 2,2 мільйони гривень

Під час обшуків у "рішали" вилучили бурштину на 2,2 мільйони гривень

Патрульний Сарненського відділу ГУ Нацполіції у Рівненській області систематично вимагав хабарі за уникнення відповідальності у порушника, який незаконно добував бурштин

Слідчі ДБР повідомили про підозру патрульному Сарненського відділу поліції ГУ Нацполіції у Рівненській області. Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт ДБР.

Від листопада 2019-го патрульний систематично вимагав у фізичної особи, що займається незаконним видобутком каміння, хабар за непритягнення його до відповідальності. Правоохоронець встановив розцінки у сумі 200 доларів США за день роботи кожної мотопомпи.

Слідчі ДБР отримали докази одержання правоохоронцем неправомірної вигоди у сумі понад 12 тисяч грн.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного, а також за місцем незаконного зберігання корисних копалин, вилучено понад 150 кг бурштину-сирцю, орієнтовною вартістю близько 2,2 млн грн, 6 тисяч 820 доларів США та знаряддя для обробітку бурштину.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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