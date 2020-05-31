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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 13:00 3

Автомобілі та недобудований будинок: голова СБУ Баканов оприлюднив декларацію

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31 травня 2020, 13:00 3
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Іспанської фірми, про яку раніше повідомляли журналісти, в декларації немає
Фото: скріншот відео
Іспанської фірми, про яку раніше повідомляли журналісти, в декларації немає

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов подав декларацію про доходи за 2019 рік, яка раніше була засекречена.

Декларація розміщена на сайті Національного агентства із запобігання корупції, передає RegioNews.

Згідно із даними декларації про доходи, минулого року Іван Баканов заробив 107 тисяч гривень за роботу у "Квартал-95" і 536 тисяч гривень на посаді керівника Служби безпеки України.

Він зберігає на банківських рахунках 17 тисяч доларів, 233 євро і менш ніж 1000 грн. За минулий рік дружина очільника СБУ отримала 237 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності і 27 тисяч гривень зарплати.

Баканов володіє квартирою у Києві площею 56 квадратних метрів, яка придбана за 1 мільйон гривень, третиною квартири в Кривому Розі та будинком, який знаходиться на стадії будівництва. Його дружина задекларувала квартиру в Києві, яка була куплена у 2000 році за майже 19 тисяч грн.

У власності дружини Баканова є автомобіль Volkswagen Touareg 2012 року випуску, придбаний за 475 тисяч гривень і Volkswagen Passat за 111 тисяч гривень. Крім того, подружжя володіє чотирма земельними ділянками в Києво-Святошинському районі.

Очільник СБУ не вказав у декларації спанську фірму Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, якою за даними журналістів проекту "Схеми", він нібито керує з 2015 року.

Раніше повідомлялося, що у голови Служби безпеки України Івана Баканова знайшли зв'язок з іспанською комерційною компанією Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, в якій він займає керівну посаду.


СБУ декларацїї Іспанія Іван Баканов
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