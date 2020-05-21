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21 травня 2020, 10:29 1

На Рівненщині депутат райради вкрав на ремонті доріг 2,7 мільйона - СБУ

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21 травня 2020, 10:29 1
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Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів справи
Фото: СБУ
Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів справи

СБУ викрила депутата районної ради на розкрадання мільйонів бюджетних коштів при ремонті доріг державного значення на Рівненщині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Оперативники спецслужби встановили, що депутат районної ради Сарненського є власником будівельної компанії. Менеджмент його бізнес-структури в 2017 році уклав угоду зі Службою автомобільних доріг Рівненщини на здійснення поточного ремонту доріг регіону.

Вартість проекту, який фінансувався за рахунок державного бюджету, склала майже 29 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ задокументували, що депутат разом з керівником власної будівельної компанії при виконанні ремонтних робіт завищили їх вартість.

Підрядники, зокрема, підробляли і вносили недостовірні дані в акти транспортних послуг, товарно-транспортні накладні по кількості перевезеної продукції. Таким чином, спільники привласнили майже 10% бюджетних коштів, виділених на проєкт.

За висновком будівельно-технічних експертиз, через їх протиправні дії бюджету завдано збитків на 2,7 мільйона гривень.

Правоохоронці провели 13 обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виробництва та вилучили понад 800 тис. гривень, комп'ютерну техніку, документи", - йдеться в повідомленні.

Депутату районної ради Сарненського і його спільникові в рамках кримінального провадження оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом у великих розмірах) і ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали під час отримання хабара в розмірі 4000 доларів депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.


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