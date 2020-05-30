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30 травня 2020, 12:47 24

СБУ виявила на Вінниччині розкрадання 19 млн гривень в оборонній сфері

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30 травня 2020, 12:47 24
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За ці гроші повинні були провести модернізацію системи захисту однієї з військових частин
Фото: з відкритих джерел
За ці гроші повинні були провести модернізацію системи захисту однієї з військових частин

У Вінницькій області викрили злочинну групу у складі 5 чоловік (один з них є співробітником поліції). Їх підозрюють у розтраті бюджетних коштів в розмірі 19 млн грн.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, в рамках договору на 41 мільйон гривень, укладеного в 2017 році з Міністерством оборони, підрядники повинні були побудувати інженерні споруди у військовій частині.

Під час виконання контракту менеджмент фірми привласнив понад 19 мільйонів бюджетних коштів. Комерсанти не виконали значну частину робіт, передбачених договором, і поставили будівельні матеріали в менших обсягах", - йдеться у версії слідства.

Одержавши кошти, учасники злочинної групи надалі провели ряд фінансових операцій з метою їх легалізації через ФОПи, які згодом припинили роботу.

Під час обшуків силовики виявили документацію, яка доводить проведення операції. Командиру військової частини повідомили про підозру у ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.

Підрядникам повідомили про підозру за привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна (ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Санкціями зазначених статей Кримінального кодексу України передбачено покарання для командира військової частини - у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років; для інших учасників злочинної групи - у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Нагадаємо, раніше СБУ в Запорізькій області викрило прикордонника на "кришуванні" браконьєрів.


СБУ Вінницька область Міноборони військові злочин
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