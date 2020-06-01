На Ровенщине налоговики облагали данью владельцев алкогольных магазинов

Ежемесячно каждый владелец магазина должен заплатить 150 долларов за беспрепятственную работу

Ежемесячно каждый владелец магазина должен заплатить 150 долларов за беспрепятственную работу

СБУ разоблачила должностных лиц Главного Управления Государственной налоговой службы в Ровенской области в систематическом получении взяток от владельцев точек продажи алкогольных напитков.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Противоправную схему создали сотрудники Управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.

Налоговики требовали от местных частных предпринимателей, которые занимаются продажей алкоголя, плату за несоздание искусственных препятствий в ведении бизнеса. Стоимость такого "абонемента" ежемесячно составляла $150 с каждой торговой точки. Деньги собирали раз в 4 месяца. За этот период каждый из 16 районов области платил в среднем более полумиллиона гривен.

В городе Дубровица правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора налоговой во время получения $600 взятки в гривневом эквиваленте. В автомобиле чиновника обнаружено еще почти $2 тысячи в разных валютах.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса украины, задержанному сообщено о подозрении.

Продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц Управления, задействованных в коррупционной схеме.

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