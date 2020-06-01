На Ровенщине налоговики облагали данью владельцев алкогольных магазинов
СБУ разоблачила должностных лиц Главного Управления Государственной налоговой службы в Ровенской области в систематическом получении взяток от владельцев точек продажи алкогольных напитков.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Противоправную схему создали сотрудники Управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров.
Налоговики требовали от местных частных предпринимателей, которые занимаются продажей алкоголя, плату за несоздание искусственных препятствий в ведении бизнеса. Стоимость такого "абонемента" ежемесячно составляла $150 с каждой торговой точки. Деньги собирали раз в 4 месяца. За этот период каждый из 16 районов области платил в среднем более полумиллиона гривен.
В городе Дубровица правоохранители задержали главного государственного ревизора-инспектора налоговой во время получения $600 взятки в гривневом эквиваленте. В автомобиле чиновника обнаружено еще почти $2 тысячи в разных валютах.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом сопряженное с вымогательством) Уголовного кодекса украины, задержанному сообщено о подозрении.
Продолжается досудебное следствие. Решается вопрос о привлечении к ответственности других должностных лиц Управления, задействованных в коррупционной схеме.
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