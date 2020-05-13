На Рівненщині суд оштрафував священика на 17 тисяч за порушення карантину

Настоятель храму в селі Хорів проводив масову службу на кладовищі в поминальну неділю 26 квітня

Фото: народна правда

Настоятель храму в селі Хорів проводив масову службу на кладовищі в поминальну неділю 26 квітня

Острозький суд оштрафував настоятеля Петро-Павлівського храму УПЦ МП в селі Хорів Острозького району Якова Деркача за проведення масової служби на цвинтарі

Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Священнослужитель порушив заборону на масові релігійні заходи під час карантину. Він провів на кладовищі богослужіння за участю більше десяти прихожан.

На засіданні суду очевидці дали неправдиві свідчення, що під час служби парафіяни нібито дотримувалися дистанції в 1,5-2 м. Але надані суду відеозаписи показали зворотне - у богослужінні брали участь більше 10 прихожан і учасники церковного хору.

За твердженням сільської голови, вона ще до проведення служби дзвонила настоятелю з попередженням, що місцевим жителям тимчасово не можна відвідувати кладовища, а йому – проводити там службу.

Сам Деркач стверджує, що не проводив службу, а лише обійшов цвинтар хресним ходом і відслужив заупокійну на могилах священиків.

Розглянувши докази і вислухавши свідчення суд оштрафував Якова Деркача на мінімальну суму, попередивши, що в разі несплати штрафу протягом 15 днів ця сума подвоїться.

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