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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
13 травня 2020, 18:23 7

На Рівненщині суд оштрафував священика на 17 тисяч за порушення карантину

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13 травня 2020, 18:23 7
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Настоятель храму в селі Хорів проводив масову службу на кладовищі в поминальну неділю 26 квітня
Фото: народна правда
Настоятель храму в селі Хорів проводив масову службу на кладовищі в поминальну неділю 26 квітня

Острозький суд оштрафував настоятеля Петро-Павлівського храму УПЦ МП в селі Хорів Острозького району Якова Деркача за проведення масової служби на цвинтарі

Відповідне рішення суду оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень, пише RegioNews.

Священнослужитель порушив заборону на масові релігійні заходи під час карантину. Він провів на кладовищі богослужіння за участю більше десяти прихожан.

На засіданні суду очевидці дали неправдиві свідчення, що під час служби парафіяни нібито дотримувалися дистанції в 1,5-2 м. Але надані суду відеозаписи показали зворотне - у богослужінні брали участь більше 10 прихожан і учасники церковного хору.

За твердженням сільської голови, вона ще до проведення служби дзвонила настоятелю з попередженням, що місцевим жителям тимчасово не можна відвідувати кладовища, а йому – проводити там службу.

Сам Деркач стверджує, що не проводив службу, а лише обійшов цвинтар хресним ходом і відслужив заупокійну на могилах священиків.

Розглянувши докази і вислухавши свідчення суд оштрафував Якова Деркача на мінімальну суму, попередивши, що в разі несплати штрафу протягом 15 днів ця сума подвоїться.

Нагадаємо, у церквах УПЦ МП в Україні зафіксовані масові спалахи коронавірусу.

У Києво-Печерській лаврі, що перебуває у віданні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), заразилися коронавірусом всі священики.

Коронавірус виявили у жіночому монастирі де знаходиться резиденція митрополита Онуфрія

Почаївську Лавру закрили на карантин через коронавірус.

Також на Буковині хворий на COVID-19 священик заперечував інфікування і проводив службу в церкві.


Рівне церква УПЦ МП карантин порушення кладовище штраф суд
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