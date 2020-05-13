Обласна влада Чернівців дозволила місцевим радам відкрити непродовольчі ринки

Обласна комісія ТЕБ та НС дала можливість чернівецькій міській раді дозволити роботу ринків і магазинів промислових товарів

Обласна комісія ТЕБ та НС дала можливість чернівецькій міській раді дозволити роботу ринків і магазинів промислових товарів

Сьогодні, 13 травня, на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС вирішено дозволити чернівецькій міській раді відкрити непродовольчі ринки.

Про це на своїй сторінці у facebook написав заступник голови чернівецької обласної ради Віталій Мельничук.

Активність підприємців та місцевих депутатів привела до того, що … на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС прийнято рішення дати можливість тим радам, які звернулись до обласної комісії ТЕБ та НС на своєму рівні… приймати рішення про посилення, або послаблення карантинних обмежень", - написав чиновник.

Враховуючи активні дії підприємців роботу речових магазинів та ринків місцеві ради можуть відновити, але дозвіл на... Опубліковано Віталієм Мельничуком Середа, 13 травня 2020 р.

Таким чином чернівецькій міській раді дали можливість прийняти рішення про рівень обмежень на торгівлю непродовольчими товарами, і на своєму рівні дозволити цю торгівлю.

Нагадаємо, сьогодні, 13 травня, на засіданні комісії чернівецької міської ради з ТЕБ та НС дозволили працювати перукарям, стоматологам, ательє та майстерням, а також зняли заборону на відвідування кладовищ. Крім того, представники міської влади Чернівців звернулися до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з проханням дозволити роботу промислових магазинів та ринків.

Також керівники всіх фракцій чернівецької міської ради звернулись до голови обласної комісії ТЕБ та НС про передачу права встановлювати/знімати карантинні обмеження через коронавірус органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, через складну епідситуацію в Чернівецькій області з 11 травня запровадили адаптивний карантин, залишивши в силі більшість обмежень.

Сьогоднішні рішення обласної та міської комісій з ТЕБ та НС фактично скасовують частину обмежень, які залишили в силі під час адаптивного карантину.