Коронавірус виявили у жіночому монастирі де розташована резиденція митрополита Онуфрія
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пише RegioNews.
"Зазначу, що дев'ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, священнослужителі. П'ятеро з Києво-Печерської лаври, троє – з Покровського Голосіївського монастиря та одна особа – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона (у Феофанії, – ред.)", – повідомив Кличко.
За його словами, всього в Києві коронавірус виявили у чотирьох монастирях. Києво-Печерська Лавра, Іонинський і Покровський монастирі вже закрито на карантин.
Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі заразилися коронавірусом вже більше 100 осіб, у тому числі ректор Київської духовної академії єпископ Сильвестр. З початку місяця в лаврі померли три ченця.
Намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря в ботсаду Києва, єпископ УПЦ МП Іона (Черепанов) заразився коронавірусом, пізніше, монастир також закрили на карантин.
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