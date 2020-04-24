Коронавірус виявили у жіночому монастирі де розташована резиденція митрополита Онуфрія

У Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили коронавірус. Тут розташована резиденція митрополита УПЦ МП Онуфрія. Саме з цього монастиря деякі всеукраїнські канали транслювали Великодню службу

У Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили коронавірус. Тут розташована резиденція митрополита УПЦ МП Онуфрія. Саме з цього монастиря деякі всеукраїнські канали транслювали Великодню службу

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, пише RegioNews.

"Зазначу, що дев'ять осіб, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, священнослужителі. П'ятеро з Києво-Печерської лаври, троє – з Покровського Голосіївського монастиря та одна особа – з жіночого монастиря Святого Пантелеймона (у Феофанії, – ред.)", – повідомив Кличко.

За його словами, всього в Києві коронавірус виявили у чотирьох монастирях. Києво-Печерська Лавра, Іонинський і Покровський монастирі вже закрито на карантин.

Нагадаємо, в Києво-Печерській лаврі заразилися коронавірусом вже більше 100 осіб, у тому числі ректор Київської духовної академії єпископ Сильвестр. З початку місяця в лаврі померли три ченця.

Намісник Свято-Троїцького Іонинського монастиря в ботсаду Києва, єпископ УПЦ МП Іона (Черепанов) заразився коронавірусом, пізніше, монастир також закрили на карантин.

читайте Також: Росія хоче передати "гумконвой" для хворих у Лаврі