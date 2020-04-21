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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
21 квітня 2020, 18:56 3

Почаївську Лавру закрили на карантин через коронавірус

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21 квітня 2020, 18:56 3
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З 21 квітня Почаївську лавру закрили на карантин, поліція обмежила рух транспорту та людей на її територію
Фото: Нацполіція
З 21 квітня Почаївську лавру закрили на карантин, поліція обмежила рух транспорту та людей на її територію

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

Зазначається, що рішення про обмеження руху транспортних засобів встановила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА через спалахи поширення коронавірусу.

На в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату. Вони стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту, - йдеться в повідомленні.

В поліції уточнюють, що такі заходи вживаються, аби не допустити подальше розповсюдження небезпечної інфекції.

Заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту, - додали в поліції.

Поліцейські закликали мешканців Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів та без потреби не виходити з дому.

17 квітня повідомлялося, що МОЗ підозрює великий спалах коронавірусу в Почаївській Лаврі, але не може його підтвердити через ігнорування настоятелем лаври вимог влади і лікарів.

20 квітня від COVID-19 померла 43-річна жителька Почаєва, в області зафіксовано 414 випадків інфікування, шість із них - летальні.


Почаївська Лавра карантин коронавірус Тернопіль
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