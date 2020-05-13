На Ровенщине суд оштрафовал священника на 17 тысяч за нарушение карантина
Острожский суд оштрафовал настоятеля Петро-Павловского храма УПЦ МП в селе Хоров Острожского района Якова Деркача за проведения массовой службы на кладбище
Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет RegioNews.
Священнослужитель нарушил запрет на массовые религиозные мероприятия во время карантина. Он провел на кладбище богослужение с участием более десяти прихожан.
На заседании суда очевидцы дали ложные показания, что во время службы прихожане якобы придерживались дистанции в 1,5-2 м. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное - в богослужении принимали участие более 10 прихожан и участники церковного хора.
По утверждению сельского головы, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что местным жителям временно нельзя посещать кладбища, а ему – проводить там службу.
Сам Деркач утверждает, что не проводил службу, а лишь обошел кладбище крестным ходом и отслужил заупокойную на могилах священников.
Рассмотрев доказательства и выслушав показания суд оштрафовал Иакова Деркача на минимальную сумму, предупредив, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.
Напомним, в церквях УПЦ МП в Украине зафиксированы массовые вспышки коронавирус.
В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.
Коронавирус обнаружили в женском монастыре, где находится резиденция митрополита Онуфрия
Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса.
Также на Буковине больной COVID-19 священник отрицал инфицирование и проводил службу в церкви.
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