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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
13 мая 2020, 18:23 7

На Ровенщине суд оштрафовал священника на 17 тысяч за нарушение карантина

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13 мая 2020, 18:23 7
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Настоятель храма в селе Хоров проводил массовую службу на кладбище в поминальное воскресенье 26 апреля
Фото: народная правда
Настоятель храма в селе Хоров проводил массовую службу на кладбище в поминальное воскресенье 26 апреля

Острожский суд оштрафовал настоятеля Петро-Павловского храма УПЦ МП в селе Хоров Острожского района Якова Деркача за проведения массовой службы на кладбище

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет RegioNews.

Священнослужитель нарушил запрет на массовые религиозные мероприятия во время карантина. Он провел на кладбище богослужение с участием более десяти прихожан.

На заседании суда очевидцы дали ложные показания, что во время службы прихожане якобы придерживались дистанции в 1,5-2 м. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное - в богослужении принимали участие более 10 прихожан и участники церковного хора.

По утверждению сельского головы, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что местным жителям временно нельзя посещать кладбища, а ему – проводить там службу.

Сам Деркач утверждает, что не проводил службу, а лишь обошел кладбище крестным ходом и отслужил заупокойную на могилах священников.

Рассмотрев доказательства и выслушав показания суд оштрафовал Иакова Деркача на минимальную сумму, предупредив, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.

Напомним, в церквях УПЦ МП в Украине зафиксированы массовые вспышки коронавирус.

В Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заразились коронавирусом все священники.

Коронавирус обнаружили в женском монастыре, где находится резиденция митрополита Онуфрия

Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса.

Также на Буковине больной COVID-19 священник отрицал инфицирование и проводил службу в церкви.


Ровно церковь УПЦ МП карантин нарушение кладбище штраф суд
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