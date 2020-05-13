На Ровенщине суд оштрафовал священника на 17 тысяч за нарушение карантина

Настоятель храма в селе Хоров проводил массовую службу на кладбище в поминальное воскресенье 26 апреля

Фото: народная правда

Настоятель храма в селе Хоров проводил массовую службу на кладбище в поминальное воскресенье 26 апреля

Острожский суд оштрафовал настоятеля Петро-Павловского храма УПЦ МП в селе Хоров Острожского района Якова Деркача за проведения массовой службы на кладбище

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином реестре судебных решений, пишет RegioNews.

Священнослужитель нарушил запрет на массовые религиозные мероприятия во время карантина. Он провел на кладбище богослужение с участием более десяти прихожан.

На заседании суда очевидцы дали ложные показания, что во время службы прихожане якобы придерживались дистанции в 1,5-2 м. Но предоставленные суду видеозаписи показали обратное - в богослужении принимали участие более 10 прихожан и участники церковного хора.

По утверждению сельского головы, она еще до проведения службы звонила настоятелю с предупреждением, что местным жителям временно нельзя посещать кладбища, а ему – проводить там службу.

Сам Деркач утверждает, что не проводил службу, а лишь обошел кладбище крестным ходом и отслужил заупокойную на могилах священников.

Рассмотрев доказательства и выслушав показания суд оштрафовал Иакова Деркача на минимальную сумму, предупредив, что в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней эта сумма удвоится.

Напомним, в церквях УПЦ МП в Украине зафиксированы массовые вспышки коронавирус.

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Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса.

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