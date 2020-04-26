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Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 17:41 170

Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики

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26 квітня 2020, 17:41 170
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У лаврі, що перебуває на карантині, заразилися коронавірусом близько 150-200 чоловік, у тому числі настоятель, митрополит Павло. Померли троє ченців
Фото: lavra.ua
У лаврі, що перебуває на карантині, заразилися коронавірусом близько 150-200 чоловік, у тому числі настоятель, митрополит Павло. Померли троє ченців

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК Україна.

У Києво-Печерській лаврі, що перебуває у віданні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), заразилися коронавірусом всі священики.

Також захворіли ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка розташована на території лаври, — усього близько 150-200 людей, розповів голова інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент.

За його словами, зараз більшість кліриків йдуть на поправку. Митрополита Павла вже виписали з лікарні додому.

Нагадаємо, що 19 березня Киево-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священики просили вірних приходити до храмів і причащатися.

також повідомлялося про смерть трьох ченців Києво-Печерської лаври. 12 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу у постачанні матеріалів для лікування хворих коронавірусом.

13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавіруса, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.

18 квітня вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія і Антонія таємно госпіталізували з діагнозом COVID-19.

23 квітня Російська Федерація заявила про намір привезти гуманітарну допомогу для Києво-Печерської лаври.

Читайте також: Коронавірус виявили у жіночому монастирі де знаходиться резиденція митрополита Онуфрія


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