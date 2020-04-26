Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
Про це пише RegioNews з посиланням на РБК Україна.
У Києво-Печерській лаврі, що перебуває у віданні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), заразилися коронавірусом всі священики.
Також захворіли ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка розташована на території лаври, — усього близько 150-200 людей, розповів голова інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент.
За його словами, зараз більшість кліриків йдуть на поправку. Митрополита Павла вже виписали з лікарні додому.
Нагадаємо, що 19 березня Киево-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священики просили вірних приходити до храмів і причащатися.
також повідомлялося про смерть трьох ченців Києво-Печерської лаври. 12 квітня Києво-Печерська лавра попросила про допомогу у постачанні матеріалів для лікування хворих коронавірусом.
13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавіруса, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.
18 квітня вище керівництво УПЦ МП - митрополитів Онуфрія і Антонія таємно госпіталізували з діагнозом COVID-19.
23 квітня Російська Федерація заявила про намір привезти гуманітарну допомогу для Києво-Печерської лаври.
Читайте також: Коронавірус виявили у жіночому монастирі де знаходиться резиденція митрополита Онуфрія
- 19:30 26 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:59 26 квітня Брат Єрмака брав хабарі не лише грошима, але й цінними подарунками
- 18:17 26 квітня Військовий арсенал у Балаклії підірвали закладеною в кількох місцях вибухівкою – ТСК
- 17:54 26 квітня Адміністрація київського метрополітену спростувала інформацію про дати відкриття метро
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 17:14 26 квітня Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків узявся читати Шевченка
- 19:30 26 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 16:20 19 квітня Спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали причину