Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики

У лаврі, що перебуває на карантині, заразилися коронавірусом близько 150-200 чоловік, у тому числі настоятель, митрополит Павло. Померли троє ченців

Фото: lavra.ua

У лаврі, що перебуває на карантині, заразилися коронавірусом близько 150-200 чоловік, у тому числі настоятель, митрополит Павло. Померли троє ченців

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