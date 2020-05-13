Карантин триватиме: 22 травня почнеться другий етап виходу - Шмигаль

У Кабміні орієнтуються на статистику поширення коронавірусу

Фото: Facebook Кабінет Міністрів України

У Кабміні орієнтуються на статистику поширення коронавірусу

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє RegioNews.

Шмигаль стверджує, що нинішня помірна статистика росту захворювання не може бути підставою для завершення карантину. А тому уряд схиляється до того, щоб завершити принаймні перший етап виходу з карантину.

Раніше в уряді обіцяли, що на другому етапі послаблень буде знято обмеження на побутове обслуговування, проведення невеликих спортивних заходів (до 50 учасників), буде поновлено роботу готелів та спортзалів, а учні випускних класів зможуть повернутися до навчання.

Тож, як додав прем'єр, розраховувати на запуск транспорту не варто. Найбільш упереджено уряд ставиться до відкриття метрополітену.

Нагадаємо, Денис Шмигаль і раніше говорив про те, що карантин, вірогідніше за все, буде продовжено. А от у Мінінфраструктури заявляли, що вже готові запускати пасажирські перевезення. Крім того, мер Києва подавав до уряду прохання про поновлення роботи метро.