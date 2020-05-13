У "ДНР” послабили карантин: які ризики
13 травня ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін підписав “наказ” про послаблення карантинних заходів, які ввели у зв'язку із епідемією коронавірусу.
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ЗМІ, підконтрольні сепаратистам.
Так званий "наказ № 144” дозволяє людям на території "ДНР” займатися фізкультурою на відкритому повітрі, відпочивати у парках культури, відвідувати атракціони.
Також скасували обов'язкову самоізоляцію мешканців, які старші 65 років. Тепер у "документі” вона прописана, як рекомендований захід безпеки.
Також з 30 квітня на окупованій частині Донецької області дозволили обслуговувати відвідувачів у закладах громадського харчування на літніх майданчиках після 18:00.
Нагадаємо, що МОЗ України досі не володіє повними та об'єктивними даними про ситуацію з хворими на окупованому Донбасі. Лише за минулу добу у так званій "ДНР” виявили 9 нових випадків інфікування, серед заражених - медик. Командуючий ООС Володимир Кравченко наголосив на тому, що окупаційна адміністрація навмисно оприлюднює недостовірні цифри.
Як писали RegioNews раніше, в "ДНР” та "ЛНР”, які перебувають під контролем військових Російської Федерації, виявили велику кількість хворих на коронавірус - понад 400 чоловік.
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