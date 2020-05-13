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Олександра Василенко журналіст [email protected]
13 травня 2020, 16:59 16

У "ДНР” послабили карантин: які ризики

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13 травня 2020, 16:59 16
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На території окупованої Донеччини бойовики скасували заходи безпеки під час карантину
На території окупованої Донеччини бойовики скасували заходи безпеки під час карантину

13 травня ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін підписав “наказ” про послаблення карантинних заходів, які ввели у зв'язку із епідемією коронавірусу.

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ЗМІ, підконтрольні сепаратистам.

Так званий "наказ № 144” дозволяє людям на території "ДНР” займатися фізкультурою на відкритому повітрі, відпочивати у парках культури, відвідувати атракціони.

Також скасували обов'язкову самоізоляцію мешканців, які старші 65 років. Тепер у "документі” вона прописана, як рекомендований захід безпеки.

Також з 30 квітня на окупованій частині Донецької області дозволили обслуговувати відвідувачів у закладах громадського харчування на літніх майданчиках після 18:00.

Нагадаємо, що МОЗ України досі не володіє повними та об'єктивними даними про ситуацію з хворими на окупованому Донбасі. Лише за минулу добу у так званій "ДНР” виявили 9 нових випадків інфікування, серед заражених - медик. Командуючий ООС Володимир Кравченко наголосив на тому, що окупаційна адміністрація навмисно оприлюднює недостовірні цифри.

Як писали RegioNews раніше, в "ДНР” та "ЛНР”, які перебувають під контролем військових Російської Федерації, виявили велику кількість хворих на коронавірус - понад 400 чоловік.


ДНР Донбас Донецька область карантин
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