"Я зроду не купував продукти", – мер Рівного Хомко

Сьогодні, 28 квітня, у ранковому ефірі місцевого радіо "Трек" міський голова Рівного Володимир Хомко розповів, що ніколи не купував продукти.

Володимира Хомка запитали, де він купує продукти – на ринку чи в супермаркеті:

"Взагалі ніде не купую (продукти, - ред.). Я зроду ніколи не купував продукти. В мене завжди купувала дружина, а зараз донька купує.

Я поняття не маю, нічого не купую. Ця сфера життя мене взагалі… Я не готую сам, не займаюся цим, в мене донька готує.

Це склад характеру, в мене є друзі, які люблять готувати, купувати. Їм це подобається – і я це розумію", - пояснив свою позицію Хомко.