"Я зроду не купував продукти", – мер Рівного Хомко
Мер Рівного зізнався, що поняття не має про магазини, ринки і продукти
Мер Рівного зізнався, що поняття не має про магазини, ринки і продукти
Сьогодні, 28 квітня, у ранковому ефірі місцевого радіо "Трек" міський голова Рівного Володимир Хомко розповів, що ніколи не купував продукти.
Володимира Хомка запитали, де він купує продукти – на ринку чи в супермаркеті:
"Взагалі ніде не купую (продукти, - ред.). Я зроду ніколи не купував продукти. В мене завжди купувала дружина, а зараз донька купує.
Я поняття не маю, нічого не купую. Ця сфера життя мене взагалі… Я не готую сам, не займаюся цим, в мене донька готує.
Це склад характеру, в мене є друзі, які люблять готувати, купувати. Їм це подобається – і я це розумію", - пояснив свою позицію Хомко.
Читайте також: Креативний карантин: мер Чернівців Олексій Каспрук стрижеться самостійно
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків взявся читати Шевченка
Голова Хмельницької ОДА Габинет став донором крові
Швидка допомога: як заступник мера Дніпра рятував 12 котів
Швидка допомога: як заступник мера Дніпра рятував 12 котів
28 квітня 2020, 11:50МОЗ назвало умову відкриття продовольчих ринків
28 квітня 2020, 11:40Українські фермери через карантин перекопують цибулю та обривають тюльпани на полях
27 квітня 2020, 16:28
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 квітня 2020, 08:40У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
26 квітня 2020, 17:41
- 13:38 28 квітня Поліція Умані шукає труп померлого від коронавірусу паломника зі США
- 13:35 28 квітня У Києві підготували план послаблення карантинних обмежень
- 13:29 28 квітня Закарпаття: зафіксували ще одну смерть, COVID-19 виявили в ОДА
- 13:18 28 квітня На хабарі затримали начальницю відділу поліції на Волині
- 12:53 28 квітня В Івано-Франківську створили ресурс для підтримки місцевих товаровиробників
- 12:52 28 квітня Венедіктова висловила невдоволення акцією протесту під своїм будинком
- 08:40 28 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
PR-аси місцевого розливу: як сумські політики шукають дешевої популярності
28 квітня 2020, 12:00
Хто чим зміг: скільки українські олігархи витратили на боротьбу з коронавірусом
27 квітня 2020, 18:03
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19