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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
28 квітня 2020, 11:50 8

Швидка допомога: як заступник мера Дніпра рятував 12 котів

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28 квітня 2020, 11:50 8
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Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко особисто розбирався з городянами, які тримають в квартирі 12 бездомних котів
Фото: Пікабу
Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко особисто розбирався з городянами, які тримають в квартирі 12 бездомних котів

Мешканці одного з будинків житлового масиву Червоний Камінь давно скаржилися на сусідів, які тримають 12 бездомних котів у квартирі, повідомив департамент житлового господарства Дніпра, пише RegioNews. Через це у під'їзді погано пахне, особливо з приходом весни.

Щоб вирішити питання до господарів котів приїхав заступник мера Михайло Лисенко. Сім'я сказала, що квартирі котів не тримає, а лише підгодовує бездомних, які приходять до них у під'їзд. Заступник мера з представниками КП "Зооконтроль" не стали забирати чотирилапих, але винесли останнє попередження.

В якості компромісу любителям бездомних котів запропонували відпустити тварин на вулицю, а корм для них буде привозити міська влада.

"Останнє попередження", - як Михайло Лисенко котиків рятував

23 квітня заступник міського голови @Mykhailo Lysenko завітав до будинку по вул. Коробова, 5, щоб вирішити неприємне питання: Мешканці постійно скаржились на сусідів, адже ті тримали в квартирі безпритульних котів. В під'їзді стояв жахливий сморід, а з приходом весни ситуація стала нестерпною Михайло поспілкувався з любителями котів та пояснивши їм чому тримати в квартирі 12 тварин - невдале рішення. Заступник мера не ставши забирати чотирилапих, а лише попередив порушників. Проте, пообіцяв: якщо останні відпустять тварин на вулицю, то він буде привозити корм для вусатих.

Опубліковано Департамент житлового господарства міста Дніпра Субота, 25 квітня 2020 р.

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