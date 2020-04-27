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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
27 квітня 2020, 16:28 4

Українські фермери через карантин перекопують цибулю та обривають тюльпани на полях

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27 квітня 2020, 16:28 4
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На Вінниччині місцевий фермер не має куди подіти врожай цибулі, а на Буковині через карантин не пускають відвідувачів на туристичні тюльпанові поля
Фото: Happy hause
На Вінниччині місцевий фермер не має куди подіти врожай цибулі, а на Буковині через карантин не пускають відвідувачів на туристичні тюльпанові поля

Про збитки сільських підприємців пише RegioNews.

Фермер з Літинського району Вінницької області Микола Кипоренко був змушений перекопати майже всю вирощену у теплиці зелену цибулю. Таким чином він протестує проти заборони торгувати городиною на ринках. Частину врожаю аграрій залишив для меценатів. Чоловік пояснив, що згоден віддати городину до будинку літніх людей, якщо благодійники викопають та довезуть або дадуть гроші на паливо, щоб довезти.

На власному YouTube-каналі на початку квітня фермер показав, як у теплиці перекопує врожай зеленої цибулі. Чоловік розказує, за скільки купував насіння, а також про те, що свіжа городина укріплює імунітет. Проте аграрій вирішив позбавитися від більшої частини врожаю, бо через закриття ринків немає, де його реалізувати. Також фермер пообіцяв показати, як лопатою знищуватиме врожай редиски.

На Буковині цьогоріч висадили одразу три тюльпанових поля - у Мамаївцях, у Реваківцях та поблизу Магали. Через карантин поля закрили для відвідувачів. Результат: два мільйони тюльпанів і півмільйона гривень втрат,підрахували підприємці, пише ІА АСС.

Власники полів разом з помічниками зривають бутони і кидають пелюстки під ноги. Таким чином готують цибулину для наступного врожаю, хоч зовні це виглядає як наруга над квітами. Усі квіти доведеться зірвати і викинути.


коронавірус карантин урожай ринки фермер
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