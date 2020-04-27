Українські фермери через карантин перекопують цибулю та обривають тюльпани на полях
Про збитки сільських підприємців пише RegioNews.
Фермер з Літинського району Вінницької області Микола Кипоренко був змушений перекопати майже всю вирощену у теплиці зелену цибулю. Таким чином він протестує проти заборони торгувати городиною на ринках. Частину врожаю аграрій залишив для меценатів. Чоловік пояснив, що згоден віддати городину до будинку літніх людей, якщо благодійники викопають та довезуть або дадуть гроші на паливо, щоб довезти.
На власному YouTube-каналі на початку квітня фермер показав, як у теплиці перекопує врожай зеленої цибулі. Чоловік розказує, за скільки купував насіння, а також про те, що свіжа городина укріплює імунітет. Проте аграрій вирішив позбавитися від більшої частини врожаю, бо через закриття ринків немає, де його реалізувати. Також фермер пообіцяв показати, як лопатою знищуватиме врожай редиски.
На Буковині цьогоріч висадили одразу три тюльпанових поля - у Мамаївцях, у Реваківцях та поблизу Магали. Через карантин поля закрили для відвідувачів. Результат: два мільйони тюльпанів і півмільйона гривень втрат,підрахували підприємці, пише ІА АСС.
Власники полів разом з помічниками зривають бутони і кидають пелюстки під ноги. Таким чином готують цибулину для наступного врожаю, хоч зовні це виглядає як наруга над квітами. Усі квіти доведеться зірвати і викинути.
- 16:44 27 квітня В Україні кожен п'ятий інфікований COVID-19 - медик, - ЦГЗ
- 16:28 27 квітня Українські фермери через карантин перекопують цибулю та обривають тюльпани на полях
- 16:27 27 квітня Кабмін виділив 6 мільярдів допомоги безробітним в Україні
- 16:26 27 квітня У запорізькому гуртожитку зафіксовано спалах коронавіруса: влада запровадила сувору ізоляцію
- 15:33 27 квітня Нардеп Ватрас привіз допомогу Хмельницькій лікарні, в якій боровся з COVID-19
- 15:24 27 квітня Вибух арсеналу в Балаклії: колишній заступник генпрокурора відкидає версію ТСК
- 11:42 27 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики