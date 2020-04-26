Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків узявся читати Шевченка

Мер Івано-Франківська привітав містян з нагоди річниці "Кобзаря”, адже 180 років тому вийшла перша збірка поезій Шевченка. Він зачитав свого улюбленого вірша Тараса Шевченка "Кавказ"

Фото: Cторінка Руслана Марцінківа у Facebook

Мер Івано-Франківська привітав містян з нагоди річниці "Кобзаря”, адже 180 років тому вийшла перша збірка поезій Шевченка. Він зачитав свого улюбленого вірша Тараса Шевченка "Кавказ"

Відео, на якому міський голова у вишиванці декламує поезію, Марцінків виклав у Facebook, пише RegioNews. "Хочу зачитати вічний уривок вірша нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Приєднуйтесь до читань віршів Тараса Шевченка а також вітаю з великою Провідною Неділею”, – сказав мер. Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 26 квітня 2020 р. Довідка: 26 квітня 1840 року побачило світ перше видання "Кобзаря". У Санкт- Петербурзі, накладом 1000 примірників вийшла збірка поезій Тараса Шевченка, видана коштом Петра Мартоса, до якої увійшло вісім творів: "Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!", "Перебендя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До Основ’яненка", "Іван Підкова", "Тарасова ніч". Читайте також: Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"

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