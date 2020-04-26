15:32  26 квітня
Мер Дніпра заступився за свого колегу з Покровська Олександра Шаповала
13:10  26 квітня
До Чорнобиля приїхав Володимир Зеленський
17:41  26 квітня
Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
26 квітня 2020, 17:14 8

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків узявся читати Шевченка

Читайте также
на русском языке
26 квітня 2020, 17:14 8
Читайте также на русском языке
Мер Івано-Франківська привітав містян з нагоди річниці "Кобзаря”, адже  180 років тому вийшла перша збірка поезій Шевченка. Він зачитав свого улюбленого вірша Тараса Шевченка "Кавказ"
Фото: Cторінка Руслана Марцінківа у Facebook
Мер Івано-Франківська привітав містян з нагоди річниці "Кобзаря”, адже  180 років тому вийшла перша збірка поезій Шевченка. Він зачитав свого улюбленого вірша Тараса Шевченка "Кавказ"

Відео, на якому міський голова у вишиванці декламує поезію, Марцінків виклав у Facebook, пише RegioNews.

"Хочу зачитати вічний уривок вірша нашого генія Тараса Григоровича Шевченка. Приєднуйтесь до читань віршів Тараса Шевченка а також вітаю з великою Провідною Неділею”, – сказав мер.

Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 26 квітня 2020 р.

Довідка: 26 квітня 1840 року побачило світ перше видання "Кобзаря". У Санкт- Петербурзі, накладом 1000 примірників вийшла збірка поезій Тараса Шевченка, видана коштом Петра Мартоса, до якої увійшло вісім творів: "Думи мої, думи мої, лихо мені з вами!", "Перебендя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До Основ’яненка", "Іван Підкова", "Тарасова ніч".

Читайте також: Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"


Івано-Франківськ мер Тарас Шевченко вірші
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Мер Дніпра заступився за свого колегу з Покровська Олександра Шаповала
26 квітня 2020, 15:32
Президент призначив голову Івано-Франківської ОДА
24 квітня 2020, 16:18
Мера Івано-Франківська викликали на допит
23 квітня 2020, 19:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 квітня 2020, 19:30
У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
24 квітня 2020, 12:41
Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
22 квітня 2020, 16:45
Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
21 квітня 2020, 18:34
Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
23 квітня 2020, 14:11
Спалах COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали причину
19 квітня 2020, 16:20
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Наталія Стримовська
Олег Бегаль
Всі блоги »
Карантинний сепаратизм: чому Кернес витрачає мільярди на зоопарк і не хоче доплачувати лікарям
24 квітня 2020, 15:00
Передвиборчий хайп в Івано-Франківську, або Як Марцінків ромів "пакував"
24 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Перший рік Зе, друге пришестя Міхо та полтавські гречкосії, – НеПогода
25 квітня 2020, 15:51
Стібать-копать! Де і як пригорає у мерів та губернаторів? – НеПогода
18 квітня 2020, 11:04
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Всі відео »
Андрій Веревський
Куратор Полтавської та Кіровоградської областей по боротьбі з COVID-19
Пінчук Віктор
Куратор Дніпропетровської області по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »